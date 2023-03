Kombucha, kéfir, ginger beer & Cie

Préparer et consommer ses propres fermentations c'est amusant, écologique et économique ! Kombucha, kéfir, soda, limonade, gingerbeer, mais aussi pickles, kimchi ou même une choucroute, tout est affaire de bocal et de fermentation ! Suivez Marie, fondatrice de L'Académie de la fermentation, qui vous guidera pour vous lancer dans vos premiers petits bocaux fermentés. Vous pourrez ensuite aromatiser vos boissons à votre convenance, choisir vos légumes préférés et les intégrer dans votre alimentation quotidienne sans aucune contrainte : bienvenue dans le monde fascinant de la fermentation ! Et pour vous aider à sauter le pas, découvrez de nombreuses pages explicatives avec : - des recettes de base détaillées pour vous guider à chaque étape et des variantes pour adapter le tout à votre goût, mais aussi aux saisons - des explications biologiques façon "petit chimiste amateur" enrichies de schémas - des infos santé - des astuces zéro déchet