Le mini tarot Rider Waite Smith

Un Tarot rider Waite Smith complet, au format mini, pour l'emporter partout avec vous ! Ce mini tarot Rider Waite Smith est un condensé du savoir de Margot Robert-Winterhalter, spécialiste du Tarot. Grâce à son expertise elle parvient à donner les éléments clés de l'interprétation des cartes tout en laissant une grande place à votre intuition ! Les cartes sont illustrées par Nicolas Galkowski. Un livret avec des mots clés pour chaque arcanes et 4 méthodes de tirages différents, le tirage à 1 carte pour connaître l'énergie de votre journée, le tirage à 3 cartes pour éclairer le passé, le présent et le futur, le fameux tirage en croix et le tirage à 5 cartes en oui ou non pour répondre à une question précise.