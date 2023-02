En route vers Compostelle par la Voie de Rocamadour. De Bénévent-l'Abbaye à Rocamadour, La Romieu ou Cahors. Nombreux sont les pèlerins ayant emprunté La Voie de Rocamadour en Limousin et Haut-Quercy qui nous ont dit que c'était le plus beau des chemins qu'ils ont parcourus. Après Rocamadour, nous proposons de rejoindre la voie du Puy soit le plus rapidement possible le GR®65 à Cahors en 3 étapes (68 km), soit en continuant plus sereinement jusqu'à La Romieu par le GR®652 en 9 étapes (228 km). Le guide est complété par le site web qui permet d'être réactif au jour le jour en cas de changement des renseignements pratiques : hébergeurs, services, changements de tracés...