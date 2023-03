La Voie du coeur est un chemin spirituel de sagesse qui conduit de la Peur à l'Amour. Le fil rouge de L'Oracle Enseignements des Maîtres d'Akasha est de vous guider pas à pas sur ce chemin, pour vivre la Sagesse du Coeur au quotidien. L'auteure s'appuie sur les enseignements de Sagesse qu'elle a canalisés dans ses Archives akashiques - la mémoire de l'âme - et qu'elle décline en pratiques concrètes. Chaque carte constitue à la fois une source où puiser de précieux éclairages de vie et un outil de connaissance et de transformation de soi. Cet oracle est un guide, un véritable compagnon de route, qui vous apprendra à cheminer avec plus de conscience dans les méandres de la vie. Il invite à ancrer la spiritualité dans la matière et à gagner confiance en soi et en la vie.