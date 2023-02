Enquête au cœur des guérisons spontanées. Un professeur de Harvard explique l’inexplicable

Jeffrey Rediger, docteur et professeur à l'école de médecine de l'université de Harvard, a travaillé sur le mystère des guérisons spontanées durant plus de quinze ans. Faisant le tour du monde pour rencontrer des patients qu'on disait incurables et qui ont guéri sans cause identifiée par la science, il a étudié leurs dossiers médicaux pour essayer de comprendre les racines de la maladie, ce qui déclenche le processus de guérison et ce qui l'en empêche. Ce livre est le résultat de ces recherches, qui lui ont permis de décrypter les grands principes physiques, psychiques et spirituels à l'oeuvre dans chaque guérison, et d'explorer ainsi l'un des plus grands mystères de l'existence : pourquoi guérit-on ?