Il suffit parfois d'un signe. Rêves, synchronicités, développer votre intuition

"Ca, c'est un signe ! " Qui ne s'est jamais fait cette réflexion a priori anodine ? Par exemple, après un rêve : et si la réponse à cet épineux problème qui vous hante depuis des mois vous avait été soufflée durant votre sommeil ? Et si cette intuition qui vous a poussé à décaler votre voyage vous avait sauvé du crash de votre avion ? Et s'il était possible de recevoir des signes de nos chers disparus ? Comment pourrions-nous les interpréter ? Comment pourrions-nous appréhender ce formidable langage qui s'offre à nous ? Prémonitions, songes, synchronicités, déjà-vu, intuitions : autant de signes qui nous entourent et que nous recevons quotidiennement sans forcément y prêter attention. Et pourtant... Prendre conscience de leur existence et apprendre à les décrypter ouvre les portes d'une formidable connaissance de soi et permet de renouer avec l'essentiel. Anne Tuffigo nous donne les clés pour repérer et décrypter cette extraordinaire forme de langage. Inexploré.