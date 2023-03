Toute l'éco en BD Tome 8 : Le chômage et l'emploi

Comment expliquer le chômage ? Qu'est-ce que le sous-emploi et le halo du chômage ? Comment protéger l'emploi ? Autant de questions sur lesquelles se penchent Manon Colin et le dessinateur Vincent Brascaglia dans ce nouveau volume de Toute l'éco en BD à destination des élèves de Terminale. Jargon et grandes théories financières passent à la moulinette de la pédagogie et de l'humour pour être exposées en illustrations claires et ludiques facilitant la compréhension et la mémorisation. Au travers d'exemples humoristiques et décalés, ce livre vous donnera les clés pour comprendre les fondamentaux de la discipline, décrypter l'actualité économique et saisir les enjeux de notre époque. Tout le programme de sciences économiques et sociales dans une série de bandes dessinées à mettre entre toutes les mains !