Ant-Man, l'intégrale. 1962-1964

Le scientifique Hank Pym a inventé un incroyable sérum lui permettant de changer de taille, ainsi qu'un casque cybernétique lui donnant la possibilité de parler aux fourmis. En tant qu'Ant-Man et aux côtés de la Guêpe, il affronte des menaces de toutes les tailles, parmi lesquelles le Chevalier Noir ! Le reste du temps, et parce que nous sommes au début des années 60, il protège les secrets de l'Amérique contre les hordes communistes. Ant-Man et la Guêpe font partie des tout premiers héros inventés par Stan Lee au début des années 60, dans le fol élan créatif qui le verra imaginer un nombre incroyable d'êtres à super-pouvoirs. Voici leurs premières aventures réunies dans une nouvelle INTEGRALE, alors qu'arrive bientôt dans les salles le nouveau film Ant-Man & la Guêpe : Quantumania !