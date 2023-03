Boule à zéro Tome 10 : Les bras levés

Les aventures pleines d'humour et de tendresse d'une petite fille hospitalisée. Je m'appelle Zita. Mais ici, à l'hôpital, tout le monde m'appelle "Boule à Zéro" . J'ai 13 ans et j'habite au 6e étage, réservé aux enfants. Je suis un peu la mascotte. Il faut dire que ça fait bientôt 10 ans que j'y vis et que je me bats contre une méchante maladie. La preuve, chaque année, c'est moi qui remporte le titre de Miss Leucémie ! Mais aujourd'hui, ça va changer. Oui, MA vie va changer, parce que je vais guérir et que je vais pouvoir sortir. Mais ma vie, c'est aussi l'hôpital. Comment je vais bien pouvoir faire ?