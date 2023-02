Black-out à Mataram

Ville de Mataram. Indonésie. Sa dernière heure avait sonné. L'homme s'approcha encore de quelques mètres. "Il est trop tard pour fuir Jack. La détonation retentit. La quatrième et la dernière que Jack put entendre. Puis, le noir. ". . Rendez-vous a 8h30 demain matin dans le hall de l'hôtel. En lisant ce message glissé sous la porte de sa chambre, Jack ne s'attendait certainement pas à ce que ses vacances en Indonésie l'entraînent dans le plus important scandale d'Etat de ces dernières années. De New-York à Jakarta, en passant par le Luxembourg, Jack est pris malgré lui dans une avalanche de révélations, de trahisons et de malversations dont il ne sortira pas indemne. Quand la vérité vaut plus que la vie et l'amour...