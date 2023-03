Petzi : Petzi fait la moisson

Suivez Petzi dans ses nouvelles aventures ! Petzi et ses amis sont de retour à la ferme de Pierre Ducros et de Clochette ! Après avoir mis la main à la pâte pour faire les semis et s'essayer au métier d'agriculteur, il est temps pour Petzi, Pingo, Rikki, l'Amiral, Caroline et le Perroquet de découvrir les joies de la moisson et de récolter le fruit de leurs efforts. Retrouvez votre ourson préféré dans cette aventure riche en rebondissements et en découvertes qui fait suite à Petzi fermier ! A propos de Petzi Petzi est une série animalière pour enfant créé au Danemark en 1951 par Vilhelm et Carla Hansen. Personnage culte dans de nombreux pays d'Europe, ses aventures sont parues successivement chez Casterman, puis Paquet. Elle a été traduite en plus de dix langues. Cette aventure est une réédition de l'édition classique des années soixante, entièrement remise en couleur dans le respect de l'album d'origine.