Les animaux dorment

Un nouvel album illustré par la talentueuse Mari Kanstad Johnsen, sur le texte de l'autrice Kjersti Skomsvold. C'est l'heure de se coucher pour Léo et il pense à toutes les manières et les positions empruntées par les animaux pour dormir : sur une patte, la tête en bas, sous l'eau. Mais finalement, il n'est pas si mal dans son lit ! Un magnifique et tendre voyage dans la faune... et dans l'imagination foisonnante des enfants.