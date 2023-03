Féroce Tome 2 : Carnage

Quand la nature se déchaîne, personne n'est à l'abri. Sur le territoire du kraï du Primorié, en Extrême-Orient russe, près des frontières de la Chine et de la Corée du Nord, un tigre de Sibérie blessé par un braconnier se consacre à la chasse à l'homme. Non par faim mais plutôt par vengeance, il peint du sang de ses victimes la taïga sibérienne. Ni les brigades forestières contrôlées par la mafia sino-russe, ni les agents du Centre du Tigre de l'Amur, ni les groupes environnementaux ne sont en sécurité lorsque l'Amba, l'esprit des forêts, part à la chasse. Inspiré de faits réels, Féroce est un thriller écologique qui bascule peu à peu dans le récit de survie à travers une lutte sans merci entre l'homme et un animal insaisissable, qui incarne une nature sauvage voulant reprendre ses droits sur son environnement. Le tigre est le bras armé d'une vaste forêt en péril dont la déforestation annuelle est deux fois plus importante qu'en Amazonie, victime silencieuse du trafic de bois sino-russe.