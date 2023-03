N'essaie pas, fais-le ! Une semaine pour passer à l'action et réaliser tous tes objectifs

N'attends plus ! Pour accéder à ton épanouissement personnel, atteindre tes objectifs et concrétiser tes projets, il faut d'abord te lancer. Ce véritable guide pratique t'aidera à poser les bases de ta réussite, à t'épanouir dans l'action et à ne jamais abandonner. Jean Laval a acquis au cours de ses innombrables voyages et expériences la connaissance essentielle du fonctionnement de l'esprit, qu'il partage de façon claire et accessible avec tous ceux qui souhaitent faire passer leur vie au niveau supérieur. Un livre de développement personnel et un manuel, avec des objectifs quotidiens, indispensable pour s'accomplir pas à pas !