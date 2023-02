Les chefs d'oeuvre de la peinture expliquées aux enfants

Beaucoup de parents visitent des musées avec leurs enfants pour les initier à l'ART, dès leur plus jeune âge. Cet ouvrage explique toutes les grandes périodes et styles artistiques qui ont marqué l'Histoire des Arts, grâce à de très belles reproductions iconographiques des oeuvres phares et des textes adaptés au niveau de compréhension des 7-12 ans. Qui étaient les plus grands peintres ? En quoi leurs oeuvres ont-elles bouleversé l'art ? Quelles techniques utilisaient-ils ? Au fil des plus grands chefs-oeuvres, cet album mènera les lecteurs à la rencontre d'un style, d'une technique... en 50 tableaux décryptés de façon accessible. Pour chacun d'entre eux, retrouvez : une petite histoire de l'oeuvre et de l'artiste, une mise en situation avec évocation du contexte, un décryptage de 2 à 3 détails ou symboles, un récapitulatif des points essentiels à retenir.