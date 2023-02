Tyrannosaure pique une grosse colère

Pour un oui ou pour un non, Torvex le Tyrannosaure pique des colères terribles. Au point qu'un jour, un souffle brûlant l'entoure : sa colère a réveillée le volcan ! Un sage edmontosaure lui fait comprendre qu'il est temps de changer de comportement... Tête basse, Torvex admet et utilise des astuces pour réussir sa "mue" : à chaque énervement, il essaie de : respirer à fond, détourner son attention, chanter une chanson... Grâce aux conseils de l'edmontosaure et à sa volonté, Torvex a pu changé son caractère ; maintenant, les colères pour rien, c'est ter-mi-né !