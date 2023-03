Dong Dong ! La poule qui fait sonner les cloches

Chaque matin, Dédé le fermier vient véri er si ses poules ont pondu. Poulette est la seule à ne pas arriver à pondre. Dédé et si furieux que Poulette s'en va. Mais elle ne va pas bien loin et découvre qu'avec les oeufs, Dédé fait de la crème au chocolat. Elle décide alors de fabriquer pour lui de délicieux oeufs en chocolat. Lorsque Dédé retrouve Poulette, il est fou de joie. Et depuis, il a le plaisir de déguster les meilleurs oeufs en chocolat du monde.