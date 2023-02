Nitrites dans la charcuterie : le scandale. Tout savoir pour mieux choisir ce que nous mettons dans nos assiettes.

Nitrites dans le jambon et la charcuterie : on nous empoisonne ! Le nouveau rapport de l'ANSES vient de confirmer la dangerosité des charcuteries traitées aux additifs nitrités qui sont reconnus comme "cancérogènes" . Que fera l'Etat : interdiction totale des nitrites, comme le veulent les ONG ? Ou bien " baisse symbolique " , comme le veut la filière ? Nous ne sommes qu'au début de la bataille... Il serait absurde de réduire un aliment à sa dimension sanitaire. Le jambon blanc, c'est pour beaucoup de Français un aliment apprécié, attaché à l'enfance. On l'aime pour son goût et son côté pratique. De même, le saucisson et les rillettes, ne sont-ils pas synonymes de plaisirs et de convivialité ? Guillaume Coudray, dans ce Livre Noir de la charcuterie, revient sur le scandale des nitrites et nous donne des clefs pour choisir ce qu'on achète et décider de ce que nous mettons dans nos assiettes et dans celles de nos enfants. Auteur : Guillaume Coudray est journaliste d'investigation, réalisateur de documentaires et l'auteur de Cochonneries, comment la charcuterie est devenue un poison ? (La Découverte, 2017). Son enquête sur la charcuterie industrielle a fait l'objet d'un Cash Investigation présenté par Elise Lucet sur France 2. Ses révélations sur le nitrite ont donné lieu à une mission à l'Assemblée Nationale afin de protéger les français des risques de cancer du côlon.