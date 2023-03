Wicca pour débutants

Le guide complet sur les croyances, la magie, la sorcellerie et les rituels wiccans. Le guide parfait et concis pour toute personne qui souhaite se renseigner sur la Wicca. Par l'une des auteures Wicca les plus populaires au monde. Ce guide ultra complet donne toutes les bases pour commencer à pratiquer : l'histoire de la Wicca, ses divinités, les éléments essentiels de ses rituels et de ses fêtes, comment créer un autel sacré, le choix des bons outils, les principes de la magie et des sortilèges... Lisa Chamberlain a également inclus un sort de maître adapté aux débutants. C'est une excellente introduction à la Wicca, une opportunité parfaite pour découvrir une pratique spirituelle ludique, pleine de bon sens et proche de la nature.