"Le conte [... ] peut permettre à certains hommes [... ] d'acquérir une "boîte à outils" qui leur permettra, je pense, de dépasser leurs souffrances. Ils pourront alors s'autoriser à clarifier leurs relations et leurs liens avec leur mère biologique et encore plus avec ce que leur refuse notre commune "mère de glace", la société. Il nous propose pour ce faire des façons d'ouvrir nos âmes et nos coeurs masculins à une de leurs composante majeure, qui est ici représentée, bien entendu, car il s'agit d'un conte de fées, par une princesse". L'auteur propose une voie qui peut permettre aux hommes d'aujourd'hui de rencontrer, de libérer et enfin de faire alliance avec la part féminine créative de leur psyché, encore emprisonnée par une société qui se révèle être une mauvaise mère, une mère de glace. Il s'appuie pour cela sur une proposition d'interprétation d'un conte populaire (Le Tambour, recueilli et publié par les frères Grimm) dont nous accompagnons pas à pas les protagonistes dans un parcours semé d'embûches. Cet essai se présente comme une version francophone et européenne de l'ouvrage de l'Américain Robert Bly, L'homme sauvage et l'enfant, l'avenir du genre masculin. Après dix ans de travail, la réflexion a évolué sous trois axes principaux : l'idée de la constellation familiale (et les traumatismes liés à la Grande Guerre), celle de l'engagement soixante-huitard et de la contestation contemporaine (la société comme une mauvaise mère) et enfin le soutien pour la lutte féministe (souffrance multimillénaire de la femme, privée de l'expression de ses émotions). Découvrez un écrit passionnant et original sur la nécessité pour les hommes de se réconcilier avec leur part féminine, sous le spectre de l'analyse (et de la psychologie des profondeurs) d'un conte traditionnel, donc toujours universel et intemporel... Médecin, thérapeute relationnel, animateur de groupes de paroles d'hommes, marié et père de quatre garçons, Jean-Yves Laurent organise depuis des années des séminaires d'interprétation des contes populaires. Dans sa pratique, il privilégie la pensée complexe (d'Edgar Morin) et est attaché aux mots clés de la bienveillance, la confiance, la conscience (des difficultés) et la modestie (au lieu d'être dans la position du sachant, il est toujours accompagnant).