Historia Hors Série : Cromwell. La République anglaise

CROMWELL, LA REPUBLIQUE ANGLAISE En 1653, quand la France était une monarchie absolutiste incarnée par le tout-puissant Louis XIV, l'Angleterre devient une République ! Une République parlementaire issue de l'" Assemblée des saints " qui décapite son souverain et qui promeut à la tête de l'Etat un soldat issu de la gentry : Oliver Cromwell. Son titre : lord-protecteur du Commonwealth, c'est-à-dire du " bien commun " de l'Angleterre, de l'Ecosse et de l'Irlande. Cromwell naît de la guerre civile, de l'effervescence puritaine et protestante, et de débats philosophiques et théologiques d'une rare qualité. Des " niveleurs " et autres " bêcheurs " radicaux militent pour le suffrage universel et la liberté religieuse. On écrit un projet de Constitution. La future monarchie constitutionnelle britannique doit pour une part son ADN à ce grand déballage d'idées. Mais la révolution plurielle sombre vite dans la dictature et la terreur. La mémoire anglaise de Cromwell est à la fois tétanisée par les souvenirs de violence, les massacres d'Irlande, et fascinée par la subversion des arbitraires monarchiques. Cromwell meurt en 1658 et est enterré en grande pompe à Westminster. Revenus au pouvoir, les royalistes exhumeront son corps. Le jugeront. Puis le décapiteront. Et planteront son crâne devant la cathédrale. Reste que la Révolution française doit beaucoup aux idées qui émergent alors. Hasard du calendrier : le Grand Angle d'Historia consacré à Cromwell et à la République anglaise paraîtra la première semaine de mai 2023, quand Charles III sera couronné. Successeur d'un autre Charles, le premier, qui il y a 374 ans exactement, en 1649, était décapité à Londres sur ordre de Cromwell. Un événement qui inspira à Alexandre Dumas une scène d'anthologie dans Vingt Ans après, avec le mousquetaire Athos dissimulé sous l'échafaud. Guillaume Malaurie