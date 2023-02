Ma cuisine pour toute la famille

Découvrez le pouvoir de l'alimentation plant-based, avec Ella Mills, la star anglaise de la cuisine healthy, créatrice de la marque Deliciously Ella ! Voici le livre de la cuisine saine et gourmande pour tous les jours. Grâce à des aliments non transformés, sans gluten et sans additifs, Ella Mills vous propose des recettes simples et savoureuses qui répondent aux besoins nutritionnels de toute la famille, même ceux des plus petits. Du petit-déjeuner au dessert, de la casserole au four, vous trouverez dans cet ouvrage 100 recettes faciles et rapides à préparer pour vous aider à adopter une cuisine délicieusement végétale à la portée de tous !