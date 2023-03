La Belle Epoque prend l'eau et les cadavres flottent. Janvier 1910. La Seine est sortie de son lit et submerge la capitale. Rues, boutiques, logements, monuments, stations de métro, tout est sous les flots. Mais tout finit par remonter à la surface : les rats, les passions, les vieux démons... et un corps impossible à identifier. Ange Leca, journaliste rebelle, détective à ses heures et opiomane abstinent, s'accroche à son enquête et à Emma, sa nouvelle addiction, pour ne pas sombrer.