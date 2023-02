Best of bestiaire

Les animaux des films Disney et Pixar sont tout aussi marquants les uns que les autres. Ils savent nous amuser, nous attendrir ou nous étonner ! A leur côté, chaque histoire devient une aventure inoubliable, qui nous émerveille et nous transporte. Laissez-vous emporter par les vies trépidantes de Pascal, Polochon, Iago et tant d'autres ! Redécouvrez 100 illustrations mystères à dévoiler au fil de vos crayons.