La persécution de Madhav Tripathi

Aditya Sudarshan est l'auteur de deux romans (inédits en France, mais publiés en anglais par HarperCollins) et de plusieurs nouvelles satiriques indiennes. Observateur critique de sa société, il livre des contrastes déstabilisants entre les aspirations des élites sociales et culturelles de Mumbaï et Delhi, et les souffrances des moins favorisés. Ce récit kafkaïen révèle l'inexorable machine qui broie cette fois non l'individu singulier mais l'homme de l'Etat. Surtout, il offre au lecteur l'incertitude du véritable coupable entre le politique et ses persécuteurs. Il évoque avec la simplicité absurde d'un Boris Vian bollywoodien et l'angoisse d'un Kafka indien, les multiples mondes qui composent cette Inde potentielle et la fracture qui sépare sa bourgeoisie aisée et complaisante des classes populaires écrasées par les rails de la globalisation économique. Pourtant son récit demeure universel, car dans le personnage de Madhav Tripathi s'incarne tous les élus du néo-libéralisme.