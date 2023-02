Guide du Camino Francés. 2e édition

Le guide complet et 100% pratique pour un cheminement réussi vers Saint-Jacques de Compostelle et le Cabo Fisterra. Le Chemin de Saint-Jacques en Espagne. Le Camino Francés. Le plus connu, le plus parcouru des chemins vers Compostelle. Depuis le Moyen Age, la voie royale vers la Galice, le chemin du grand périple où accourt le monde entier, celui qui dans notre culture occidentale donne tout son sens (et toute sa saveur) au mot pèlerinage. Franchissant les Pyrénées au-delà de Saint-Jean-Pied-de-Port, vous dépasserez Pamplona, Logrono, Burgos, León... Récits des temps lointains, légendes, espaces infinis ou chaloupés, hospitaleros, montjoies, ermitages, statuaire : géographie, histoire et hommes entremêlent leur richesse en un cheminement tendu vers le tombeau de Jacques le Majeur. Ce guide au format poche le propose dans son intégralité en 36 étapes, 33 jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle complétées par trois dernières journées pour rejoindre le Cabo Fisterra. Par endroits, on quittera l'itinéraire classique pour des sections plus variées et plus belles. Description minutieuse du parcours, cartes au 1/100 000e et profils d'étape, plans des villes principales traversées, une sélection qualifiée d'hébergements à chaque étape, aide-mémoire historique et patrimonial : tout est réuni pour un cheminement abouti. Le Camino Francés va s'ouvrir à vous entre solitude et quête de sens, entre partage et silence, entre effort et recueillement.