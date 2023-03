Connaissance des Arts Hors série : Chagall. Paris - New York

C'est Chagall qui sera à l'honneur lors de la nouvelle exposition immersive de Culturespaces à Paris. Gros plan sur cet artiste inclassable : Chagall est l'un des plus célèbres artistes installés en France au XXe siècle. Son oeuvre ne sera rattache à aucune école mais reprend des caractéristiques du surréalisme et du néo-primitivisme. Elle est inspirée par la tradition juive et le folklore russe.