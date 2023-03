L'homme est un accident

Pour Enki Bilal, l'Homme est l'accident le plus tragique qui soit jamais arrivé à notre planète Terre. La destruction écologique semble inévitable et, avec elle, l'extinction possible de notre espèce à brève échéance. Interrogé par Adrien Rivierre sur les sujets brûlants de notre époque, l'artiste se confie sans concession, avec une liberté et une lucidité rares. Il n'est plus seulement un dessinateur de l'imaginaire, mais aussi un lanceur d'alerte qui semble, mieux que quiconque, sentir et ressentir le monde qui vient. Son propos résonne comme un appel à se réveiller, vite, pour éviter le pire.