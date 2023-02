Le choix de Sam

Tout change dans la vie de Kix le jour où il rencontre un splendide chien des Pyrénées d'une blancheur éclatante. Le garçon et le mystérieux animal se prennent très vite d'amitié l'un pour l'autre. Sam – c'est le nom que Kix lui a donné – passe de plus en plus de temps chez le garçon. Il faut dire que Kix et sa soeur font preuve de beaucoup d'attention à l'égard du chien et que celui-ci raffole de leurs caresses. Pourtant, Kix est inquiet. Et si le propriétaire de Sam le réclamait ? Au cours d'une terrible nuit pleine de rebondissements, le garçon va prouver combien il aime son chien. Ce livre est inspiré d'une histoire vraie. Lors d'une visite à sa famille au Canada, Edward van de Vendel a assisté à l'apparition soudaine d'un grand chien blanc. C'est cette aventure qu'il raconte dans ce livre.