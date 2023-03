Formule 1. Tous les pilotes de 1950 à nos jours

Au terme de la saison 2022, ils étaient 772 à avoir disputé au moins un Grand Prix de Formule 1 dans le cadre du Championnat du monde. Des pionniers des années 50 aux pilotes professionnels qui constituent aujourd'hui la grille de départ, ils ont été et sont encore les acteurs principaux de la catégorie reine du sport automobile. Des Champions du monde aux simples amateurs avides de sensation, voici l'histoire, retracée par Emmanuel Touzot, spécialiste de la F1, de ceux qui ont façonné la Formule 1 au travers des succès et des défaites, des joies et des drames, des amitiés et des rivalités qui ont constitué la grande histoire de ce sport depuis plus de 70 ans.