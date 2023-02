Le Petit Larousse des cueillettes sauvages

Les 5 parties correspondent aux grandes familles de plantes/animaux comestibles disponibles lors de balades : arbres et arbustes, plantes et herbes, champignons et lichens, algues et coquillages. Pour chacune des 230 cueillettes, une fiche précise les lieux et dates privilégiés de récolte, l'histoire botanique, comment bien récolter et comment conserver, cuisiner... avec les recettes de plats, liqueurs, boissons de saison.