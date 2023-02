Les contes du loup : Le Loup et la Tortue

C'est décidé, le loup est au régime ! Terminé les lapins farcis (ou presque) et nouveau programme sportif : le loup a enfilé son jogging pour un tour dans les bois. Il se sent déjà plus léger quand il trébuche sur une drôle de carapace. Un escargot ? Non ! Une tortue. Cette dernière lui propose une course, le dernier est un escargot ! Qui sera le plus rapide ? Il se pourrait bien que le loup fasse quelques arrêts gourmands pour reprendre des forces. Une relecture loufoque de la célèbre fable de Jean de La Fontaine : Le Lièvre et la Tortue.