Fascinée par le lord

Londres, 1745 Henrietta doit fuir Londres, seule et sans un sou. Certes, la situation est peu convenable pour une lady, mais sa survie est à ce prix. Car elle vient d'échapper à une tentative d'assassinat et sait que l'homme déterminé à mettre la main sur sa fortune cherche à la retrouver. Acculée, Henrietta se résout à partager, sous une fausse identité, le convoi de Lord Simon Tremain, un fervent jacobin au regard brûlant. Une proximité d'autant plus troublante qu'elle nourrit une profonde aversion pour la cause que cet homme défend et qui a mené ses parents à leur perte... Roman réédité