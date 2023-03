Tu sais garder un secret ?

- Psst psst ! Tends l'oreille et écoute bien, j'ai quelque chose à te dire... C'est un secret, alors je vais le dire tout bas : figure-toi que Poulette va se marier avec Cochon ! Garde-le pour toi, surtout ne le répète pas... - Quoi ??? Poulette a perdu son caleçon ??? Quand on répète quelque chose qu'on a mal compris, ça donne une histoire à dormir debout !