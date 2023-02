La révolte des vaincus

Charles Monge dit le Gato, saxophoniste de jazz, est retrouvé mort, abattu dans un motel de bord d'autoroute. Et la mallette qu'il devait convoyer, contenant 200 000 ? disparaît. Il y a des nuits comme ça. Eva, elle, n'a rien à perdre. Et elle va bousculer le système. L'arme au poing. La haine et la rage chevillées au corps. Avec la violence comme seule issue. Et l'espoir de trouver enfin une porte de sortie. S'en suivra une dérive mortelle jonchée de cadavres. Flics pourris. Politiciens véreux. Mafieux cyniques. Ce roman noir est le portrait sans complaisance d'une société qui se délite. Deux jours, deux nuits, c'est le temps d'une traque effrénée pour retrouver l'argent. Varlaud, commissaire, au bout du rouleau de ses utopies compte les morts d'un regard crépusculaire. Charles Monge était son ami. Il y a des nuits comme ça. Haletantes.