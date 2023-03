Le clan des sept Tome 6 : Opération risquée

Le carnaval approche et le Clan des Sept compte bien le fêter joyeusement. Tous les enfants, et le chien Moustique, commencent leurs préparatifs et les garçons fabriquent même un superbe mannequin grotesque qui sera, pensent-ils, le clou du spectacle. Mais le hasard met Pierre et Jeannette sur la trace d'un mystère à éclaircir... Et voilà, une fois de plus, le Clan des Sept sur le sentier de la guerre !