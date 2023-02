Ils ne pourront plus se passer de toi

Les 4 lois explosives pour réussir sa carrière "Suis ta passion" n'est pas un bon conseil pour réussir sa future carrière et s'épanouir. Cette maxime est même dangereuse, car elle entraîne souvent de l'anxiété, de l'insatisfaction et des changements constants d'emploi. Celui qui consacre du temps et des efforts à devenir toujours meilleur dans ce qu'il fait, prendra de plus en plus de plaisir dans son activité au fur et à mesure de sa maîtrise. C'est le meilleur élément pour être satisfait au travail et faire une grande carrière. Les secrets d'une carrière réussie se cache dans ces 4 lois : 1. Ne suis pas ta passion. 2. Deviens si bon qu'on ne pourra plus se passer de toi, ou l'importance des compétences. 3. Refuse une promotion, ou l'importance du contrôle. 4. Pense petit, agis grand.