Lone Wolf & Cub Tome 6 . Edition de luxe

A nouveau réunis, le Loup solitaire et son petit arpentent les routes à la recherche du secret caché dans la lettre des Yagyû. Ils arrivent au sud du Japon, sur l'île de Kyûshû, où les chrétiens sont traqués sans relâche. Pendant ce temps, Retsudô Yagyû, acculé par Ittô Ogami, le meurtrier de ses trois fils, fait appel à une branche du clan encore plus redoutée et redoutable que les Yagyû : les Hôjirô. Cette série culte au Japon a également connu un immense succès aux Etats-Unis. C'est d'ailleurs Frank Miller qui a dessiné les couvertures américaines. Magistralement illustré par Goseki Kojima et raconté par Kazuo Koike, ce récit palpitant de plus de 8000 pages dépeint les traditions et la culture japonaise et décrit avec justesse la brutalité des luttes politiques du Japon du XVIIe siècle.