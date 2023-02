Le guide des animaux totem pour les débutants. Apprenez à identifier votre animal totem

Découvrez la symbolique de plus d'une soixantaine d'animaux et les messages qu'ils nous délivrent lorsqu'ils apparaissent. Cheval, renard, singe, tortue... Partez en quête de votre animal totem. Faites-vous confiance, laissez parler votre créativité, lâchez prise, car les animaux révèlent une part brute de notre personnalité. La sagesse et les conseils de votre animal totem vous feront grandir intérieurement. Puisez dans leurs ressources et leur énergie : libérez l'animal qui est en vous !