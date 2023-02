Les gestes qui sauvent

Les petits aussi peuvent sauver des vies ! Dès l'âge de 3 ans, les enfants sont capables d'identifier une situation et de savoir comment réagir, à leur niveau. Soigner les piqûres d'insectes, un saignement de nez, bien réagir face aux brûlures et coupures ou encore aux insolations, appeler les secours... Ce livre sensibilise les enfants aux gestes de premiers secours grâce à 15 animations adaptées aux petites mains. Un apprentissage des premiers secours facilité grâce aux animations En actionnant l'animation, l'enfant devient acteur du bon geste à apporter : identifier une situation dangereuse et fermer le portillon de la piscine, faire apparaître les numéros d'urgence pour contacter les secours, actionner une tirette pour taper dans le dos de quelqu'un qui s'étouffe, mettre une personne en position latérale de sécurité... L'importance de la prévention dès le plus jeune âge Dès 3 ans, les enfants sont capables d'identifier une situation et d'appeler les secours. Cela peut sauver des vies ! A l'école, la formation à ces gestes, à travers le dispositif "Apprendre à porter secours", est obligatoire dès la maternelle.