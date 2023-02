Le souffle de l'âme. La prière chez Chiara Lubich

La prière constitue, de manière discrète, un fil d'or qui lie toute la vie de Chiara Lubich. En témoignent les nombreux textes, dispersés parmi ses écrits, dans lesquels elle en parle, et surtout les prières personnelles et intenses qui affleurent constamment. Rassemblés dans ce livre, ces écrits, inédits pour un certain nombre, suggèrent un chemin pour entrer dans la relation la plus profonde avec Dieu. Les pages d'introduction, de Fabio Ciardi, situent l'expérience de la fondatrice des Focolari dans la tradition chrétienne plus large et offrent une clé pour comprendre, précisément à partir de la prière, la spiritualité de l'unité. Fabio Ciardi est religieux des Oblats de Marie Immaculée et responsable de l'Ecole Abba, centre d'études interdisciplinaires des Focolari.