Le Cercle des Dryades Tome 1 : Opération Eurydice

Daphné et Eulalie sont jumelles mais autant la première est pipelette et étourdie autant la seconde est réservée et réfléchie. Daphné va devoir tenir sa langue, maintenant qu'elle a été "élue" pour faire partie d'un groupe secret : les Dryades (divinités de la nature dans la mythologie grecque ! ). Les autres membres en sont Aurore, reporter en herbe, et Esther, inventrice et bricoleuse hors pair. Les quatre amies s'opposent à la construction d'une usine de poulets qui va polluer un étang. "Opération Eurydice", tel est le nom de code choisi par ces guerrières de la protection de la nature et de la cause animale. Mais elles ont une redoutable ennemie : Morgane, la fille du maire (à l'origine du projet), et sa bande. Le début d'une nouvelle série engagée où les filles ont le premier rôle.