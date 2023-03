Parfois j'aimerais que ma vie ressemble à une comédie musicale

C'est l'histoire de Maxence, un adolescent atteint du syndrome de la Tourette, Cette maladie nerveuse étrange qui se manifeste par des tics et le surgissement incongru de mots grossiers dans le flux de paroles. Maxence est beau, a des envies et des pulsions des garçons de son âge, va au lycée, apprend le chant (une passion communiquée par son père, féru de comédies musicales). Mais, pour surmonter son handicap et faire face à l'hostilité du monde, il a une fâcheuse tendance à mentir... Un roman d'une grande force, émouvant, souvent drôle, sans apitoiement, qui nous met dans la tête d'un ado différent terriblement attachant. En même temps qu'une histoire magnifique d'amour filial.