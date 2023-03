La saga des Westcott Tome 8 : Celui qui me chérira

Veuve depuis peu, Lydia Tavernor mène une vie paisible à la campagne. Si elle s'est promis de ne plus jamais dépendre d'un homme, la solitude lui pèse, à tel point qu'une idée germe dans sa tête : pourquoi ne pas prendre un amant ? Harry Westcott lui apparaît comme le choix idéal. Gravement blessé à Waterloo, il vit désormais en reclus au village. Lui aussi doit aspirer à un peu de chaleur humaine, et... il est fort séduisant. Rien ne les empêche donc de prendre un peu de bon temps, en toute légèreté et sans aucune obligation. C'était compter sans la famille Westcott, qui débarque au grand complet chez Harry, bien résolue à le marier avant la fin de la saison...