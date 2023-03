Le chirurgien de Bondi Beach ; La tendre escale d'un prince

Le chirurgien de Bondi Beach, Emily Forbes Bouleversée par un drame, Lily quitte Otto pour se réfugier à Bondi Beach où résident ses frères et soeurs. Deux ans plus tard, alors qu'elle songe encore avec regret à son mari, voilà qu'elle le retrouve en salle d'opération ! Sans même la prévenir, Otto s'est fait embaucher comme chirurgien traumatologue dans l'hôpital où elle travaille, avec une idée en tête : la reconquérir... La tendre escale d'un prince, Juliette Hyland Alors qu'il rentre en avion chez lui, sur l'île de Palaio, le Dr Kostas Drakos fait la rencontre de Calla, une ravissante sage-femme. Leur attirance est si forte qu'ils profitent d'une escale pour vivre ensemble une nuit de passion. Mais cette liaison sans lendemain prend une tournure inattendue lorsqu'ils découvrent qu'ils seront bientôt collègues dans la même clinique ! Dès lors, Kostas n'a plus le choix : il doit révéler à Calla qu'il est prince...