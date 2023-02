Descente vers la Résurrection

"Ce n'est pas le désert, que l'infini rassure, dénombrable au-dessus, le beau ciel étoilé, dessous indénombrable, poussière et grains de sable. Ce n'est pas le désert où la parole résonne, aplanit le Baptiste et règne le Seigneur. C'est une descente profonde où chante une rivière, la source de la source en dessous de la mer. Ce n'est pas le désert, mais l'exil en hiver, au printemps le salut, c'est cela le Carême. C'est une quarantaine, élargie en amont par trois semaines entières, le temps d'apprendre à vivre avant que de mourir". Au travers de ses homélies de Carême, François Esperet partage une spiritualité de la descente lumineuse et profonde vers le Royaume, avec la liberté de celui pour lequel le sacré n'est jamais exclusif du profane. Cette "descente profonde" nous amène au tombeau et à l'expérience de la mort de Dieu, qu'elle nous fait traverser pour nous donner la chance de communier au miracle absolu de la Résurrection. François Esperet a connu plusieurs vies : officier de gendarmerie, administrateur de la ville de Paris, éditeur, conseiller de grands dirigeants après l'avoir été du maire de Paris... Marié depuis plus de vingt ans et père de six enfants, il a fait de la liberté en Jésus Christ son mot d'ordre, et du Royaume son proche horizon. Devenu orthodoxe au terme d'une mue spirituelle qui l'a conduit dans l'Eglise d'Orient, il a été ordonné diacre en 2018 et prêtre en 2022. Il officie au séminaire russe d'Epinay-sous-Sénart, sanctuaire où cohabitent et communient Russes, Ukrainiens et Français depuis plus de dix ans.