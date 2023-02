Petite Judy apprend à nager

La nouvelle collection de Premières histoires Disney pour accompagner les 0-3 ans dans leurs premières découvertes ! - Une petite histoire inédite et amusante, à lire avec son tout-petit pour un moment de tendresse. - Une maquette épurée et moderne, avec des pages indéchirables, adaptée aux bébés. - Résumé : Judy a peur du lac. Son grand frère, Will, décide alors de lui apprendre à nager. Jour après jour, il l'aide à prendre confiance, à faire les bons gestes et à s'amuser... comme un poisson dans l'eau !