La mécano de la Jamais Contente

"Le siècle se terminait lentement, et l'on pensait déjà au suivant, tout en préparant la grande Exposition universelle de Paris qui devait lancer avec faste les années 1900. Cependant, des impatients refusèrent que leur époque connaisse une fin tranquille et décidèrent de l'achever à folle allure. Ils partageaient la même passion : la locomotion nouvelle. Et la même obsession : la vitesse". Paris, automne 1898. Une jeune mécanicienne de génie prend part à la confrontation entre Camille Jenatzy et le comte de Chasseloup-Laubat, pionniers de la course automobile.