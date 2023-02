Religion et faits religieux

Une analyse claire aux champs d'études variées sur la religion (et les religions), l'un des thèmes au programme de philosophie terminale Nous ne pouvons que constater que le spectre qui hante le monde d'aujourd'hui n'est plus celui du communisme, mais celui de la religion, ou plutôt des religions. On a cru que la science ferait disparaître les religions, mais ce n'est pas le cas. L'annonce de la mort des religions est prématurée : voilà ce que peuvent dire les religions qui dominent le monde. Cerner ce qu'est la religion suppose qu'on saisisse les sociétés humaines dans leur histoire et donc que l'on mélange histoire et philosophie. Sommaire : La religion à l'origine de l'humanité / La religion, un fait social total / Religion et foi / Religion et histoire des religions / Religion et superstition : Spinoza / La critique antireligieuse des Lumières au XIXe siècle / Religion et philosophie : Hegel, les jeunes hegéliens et la suite / Le marxisme face à la religion / Le génie du christianisme / La religion dans le monde désenchanté / L'avenir d'une illusion ?