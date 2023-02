Comment devient-on Juste ? Lucie Chevalley-Sabatier (1882-1979), Edition

Découvrez le parcours remarquable de Lucie Chevalley-Sabatier. Protestante, féministe, docteure en droit, elle a voué sa vie à la protection des migrants. Sous l'Occupation, ce cheminement l'a conduit à sauver des Juifs, telle une évidence. 800x600Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 10. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; } Qui connait aujourd'hui Lucie Chevalley-Sabatier ? Cette femme est tombée dans l'oubli, malgré un parcours exceptionnel. Protestante, féministe, docteure en droit, elle a voué sa vie à la protection des migrants. A la tête du Service social d'aide aux émigrants (SSAE) pendant une trentaine d'années, elle a défendu leur cause contre vents et marées, bravant la xénophobie montante des années 1930. Sous l'Occupation, elle a mis sur pied à Paris une association clandestine, l'Entraide temporaire, qui a organisé le sauvetage de Juifs, notamment d'enfants, ce qui lui a valu d'être nommée Juste parmi les Nations à titre posthume en 1993, 14 ans après son décès. Cette biographie retrace avec minutie les éléments marquants de son parcours. Elle nous transporte en Egypte où elle a vécu un temps, puis nous fait revivre les débuts périlleux du SSAE dans les années 1920. Un moyen de mieux comprendre ensuite la détermination et le courage de Lucie Chevalley-Sabatier pendant les années noires. Car elle n'a pas hésité à prendre des risques pour aider les victimes de la persécution. A travers l'analyse de son cheminement, ce sont aussi des réseaux féminins qui se font jour, témoignant d'une histoire collective. Une génération de femmes est ainsi mise en lumière, alliant féminisme et travail social. Diane Galbaud du Fort est maîtresse de conférences associée en Infocom à l'université Sorbonne Nouvelle et codirigeante d'une agence de communication, après avoir été journaliste. Cet ouvrage est issu d'une thèse qu'elle a soutenue en 2021, avec l'appui de la Fondation pour la mémoire de la Shoah.